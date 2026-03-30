В Госдуме выступили против запрета оплаты сервисов Apple с телефона

Запрет на оплату сервисов в App Store со счета мобильного телефона вряд ли приведет к возвращению российских приложений. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, подобная мера скорее ударит по пользователям, чем станет действенным инструментом давления на Apple. Депутат считает, что компания вряд ли изменит свою политику под влиянием локальных ограничений.