В Госдуме выступили против запрета оплаты сервисов Apple с телефона
Запрет на оплату сервисов в App Store со счета мобильного телефона вряд ли приведет к возвращению российских приложений. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в комментарии «Ленте.ру».
По его словам, подобная мера скорее ударит по пользователям, чем станет действенным инструментом давления на Apple. Депутат считает, что компания вряд ли изменит свою политику под влиянием локальных ограничений.
Ранее сообщалось, что Минцифры рассматривает возможность обязать Apple вернуть российские приложения, ограничив оплату в App Store с мобильного счета. Ткачев отметил, что в таком случае проблема не будет решена, а пользователи лишатся одного из удобных способов оплаты.
Парламентарий добавил, что вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направил обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением пересмотреть инициативу, передает «Радиоточка НСН».
