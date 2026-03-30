Власти Иваново заявили о нормальном качестве воды после крушения Ан-22

Качество воды в Уводьском водохранилище после крушения военного самолета Ан-22 соответствует санитарным нормам. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили в администрации Ивановской области, опровергнув заявления о возможном загрязнении.

Власти региона отметили, что сразу после аварии были начаты работы по ликвидации последствий. На месте установили боновые заграждения, провели очистку воды с использованием сорбентов и предотвратили распространение загрязнений. Работы велись в том числе в сложных погодных условиях зимой.