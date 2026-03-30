Власти Иваново заявили о нормальном качестве воды после крушения Ан-22
Качество воды в Уводьском водохранилище после крушения военного самолета Ан-22 соответствует санитарным нормам. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили в администрации Ивановской области, опровергнув заявления о возможном загрязнении.
Власти региона отметили, что сразу после аварии были начаты работы по ликвидации последствий. На месте установили боновые заграждения, провели очистку воды с использованием сорбентов и предотвратили распространение загрязнений. Работы велись в том числе в сложных погодных условиях зимой.
Также отмечается, что водозабор находится примерно в 11 км от места крушения. Для дополнительной защиты были приняты меры, включая углубление водозабора и установку дополнительных барьеров.
По данным региональных властей, Росприроднадзор, профильные ведомства и «Водоканал» регулярно проверяют воду в разных точках. Все пробы, взятые с декабря 2025 года, соответствуют требованиям СанПиН, а работы по восстановлению водоема продолжаются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме прокомментировали предложение Дерипаски о шестидневке
- В Госдуме заявили, что Андреасяну не стоит снимать «Войну и мир»
- В Италии за три минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
- Женщина подала иск к Басте на 20 миллионов рублей из-за «родства»
- Власти Иваново заявили о нормальном качестве воды после крушения Ан-22
- Юрист заявил, что ловля щуки у «Москва-Сити» не нарушает закон
- В Госдуме отвергли идею 12-часового рабочего дня
- В Госдуме допустили продолжение переговоров по Украине с США
- «Арктические вторжения!»: Тишковец напугал сменивших резину москвичей
- Врач предупредила о связи лишнего веса и риска рака груди