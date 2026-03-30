Врач предупредила о связи лишнего веса и риска рака груди

Избыточный вес повышает риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, онколог и маммолог Ольга Яковенко.

По ее словам, вероятность развития таких заболеваний у женщин с лишним весом может быть выше примерно на 20-40 %. Наиболее выражена эта зависимость у женщин после менопаузы, однако риски сохраняются и в более молодом возрасте.

Дисфория и депрессия: Почему лишние килограммы вредны для здоровья

Врач пояснила, что одна из причин связана с гормональными изменениями. Жировая ткань участвует в выработке эстрогенов, которые могут стимулировать избыточное деление клеток молочной железы.

Кроме того, при ожирении часто нарушается углеводный обмен и повышается уровень инсулина. Это, по словам специалиста, создает условия, способствующие росту клеток и развитию новообразований, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: DPA / ТАСС
