Умер актер «Маски-шоу» Владимир Комаров

Украинский актер Владимир Комаров, известный по участию в юмористической программе «Маски-шоу», умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба одесского театра «Маски».

В театре уточнили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Другие подробности не приводятся.

Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков

Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области, позже переехал в Одессу. Он проходил службу на Северном флоте, после чего стал актером ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. Позднее работал в киевском театре «Шарж», а затем вернулся в «Маски», где получил широкую известность.

В 2000-х артист покинул труппу, создал творческие проекты, снимался в кино. С 2010 года он занимался экскурсиями по Одессе и изготовлением курительных трубок, не участвуя в постоянной сценической деятельности, передает «Радиоточка НСН».

