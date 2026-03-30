Умер актер «Маски-шоу» Владимир Комаров

Украинский актер Владимир Комаров, известный по участию в юмористической программе «Маски-шоу», умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба одесского театра «Маски».

В театре уточнили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Другие подробности не приводятся.