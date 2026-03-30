Умер актер «Маски-шоу» Владимир Комаров
Украинский актер Владимир Комаров, известный по участию в юмористической программе «Маски-шоу», умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба одесского театра «Маски».
В театре уточнили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Другие подробности не приводятся.
Комаров родился в 1964 году в Кировоградской области, позже переехал в Одессу. Он проходил службу на Северном флоте, после чего стал актером ансамбля пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии. Позднее работал в киевском театре «Шарж», а затем вернулся в «Маски», где получил широкую известность.
В 2000-х артист покинул труппу, создал творческие проекты, снимался в кино. С 2010 года он занимался экскурсиями по Одессе и изготовлением курительных трубок, не участвуя в постоянной сценической деятельности, передает «Радиоточка НСН».
