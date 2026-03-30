Иран обвинил Украину в содействии атакам США и Израиля
Тегеран считает Украину участницей конфликта с США и Израилем из-за отправки специалистов на Ближний Восток. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме на имя генсека организации Антониу Гутерриша. Документ опубликован на сайте иранской дипмиссии.
В письме говорится, что направление Украиной сотен экспертов расценивается как фактическая поддержка действий США и Израиля против Ирана. По оценке иранской стороны, такая помощь носит как технический, так и оперативный характер.
Иравани указал, что, по мнению Тегерана, Украина тем самым способствует действиям, направленным против суверенитета и территориальной целостности страны. В документе подчеркивается, что это может повлечь международную ответственность.
30 марта в МИД Ирана также заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечься в ближневосточный конфликт и увязать его с ситуацией вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
