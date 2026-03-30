Юрист заявил, что ловля щуки у «Москва-Сити» не нарушает закон

Житель Москвы, поймавший щуку весом девять кг у «Москва-Сити», не нарушил закон, так как любительская рыбалка в водоемах общего пользования разрешена и не требует оплаты или специальных разрешений. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, Москва-река в пределах города относится к таким водоемам, поэтому ловить рыбу с набережной можно. Однако действуют ограничения: запрещена рыбалка рядом с гидротехническими сооружениями и мостами, а также на особо охраняемых природных территориях. Район «Москва-Сити» к таким зонам не относится.