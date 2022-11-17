Выставка «Украина. На Переломах эпох» пройдет в российских регионах

Отмечается, что с 21 ноября экспозиция будет размещена на базе цифровой инфраструктуры исторических парков в Ставрополе, Пятигорске, Самаре, Владивостоке, Уфе, Омске, Новосибирске, Махачкале, Челябинске, Тюмени, Якутске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Позже выставка займет свое место в других павильонах проекта по всей России.

Так, экспозиция развернется в залах экспозиции «ХХ век» и займет от 500 до 1,5 тысячи «квадратов». Выставочное пространство жители регионов увидят в отличном от столичной выставки формате, значительная часть материалов будет на цифровых носителях. Например, 16 современных украинских учебников, фотохроника, карты, плакаты и архивные документы будут оцифрованы и показаны в регионах впервые. Ожидается, что в регионах выставку увидят не менее 100 тысяч человек.

Как отметил организатор выставочного проекта, директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Иван Есин, цифровая инфраструктура исторических парков позволяет разместить выставку почти во всех регионах присутствия комплексов «Россия – Моя история». Он подчеркнул, что было принято решение провести ее в более 15 городах от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.

