Собянин: Москва в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями

По его словам, необходимо уделять внимание социальной поддержке жителей столицы. Градоначальник рассказал об удвоении расходов бюджета на социальную сферу. Также он отметил необходимость сохранения и приумножения системы несмотря на экономические ограничения.



Мэр Москвы заверил, что в ближайшие годы будет развернута масштабная программа модернизации столичных школ.



Накануне Московская городская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра столицы с 8 по 10 сентября текущего года, напоминает RT.

