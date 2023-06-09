Собянин: Москва в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями

Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

По его словам, необходимо уделять внимание социальной поддержке жителей столицы. Градоначальник рассказал об удвоении расходов бюджета на социальную сферу. Также он отметил необходимость сохранения и приумножения системы несмотря на экономические ограничения.

Мэр Москвы заверил, что в ближайшие годы будет развернута масштабная программа модернизации столичных школ.

Накануне Московская городская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра столицы с 8 по 10 сентября текущего года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

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