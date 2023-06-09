«Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что партия выдвинула Сергея Собянина на пост мэра Москвы, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе конференции Московского городского регионального отделения политорганизации он отметил, что это ответственность не только для действующего главы столицы, но и для «Единой России».
«Прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны», - заключил Турчак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы и окажет ему поддержку на грядущих выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru