«Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

В ходе конференции Московского городского регионального отделения политорганизации он отметил, что это ответственность не только для действующего главы столицы, но и для «Единой России».

«Прежде всего для нас с вами, для нашей большой команды «Единой России» Москвы и всей нашей страны», - заключил Турчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы и окажет ему поддержку на грядущих выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

