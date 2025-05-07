Собянин: Москва продолжает поддерживать участников СВО и их семьи
Российская столица продолжит программу помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Такое распоряжение отдал мэр Москвы Сергей Собянин по результатам доклада на эту тему своего заместителя Анастасии Раковой. Она выступила на заседании президиума правительства Москвы.
Столица начала оказывать системную поддержку семьям горожан, которые участвуют в спецоперации, начала в октябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация. С того момента участникам СВО и членам их семей предоставлено более 258 тысяч различных услуг. 1 марта 2023 года в Москве заработал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.
«В центре работают психологи и психотерапевты, юристы, социальные координаторы, специалисты по реабилитации, адаптации, социализации, карьерные консультанты. Также здесь трудятся ветераны СВО. Они помогают бойцам быстрее восстановиться и вернуться к гражданской жизни», — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Среди услуг Единого центра, которые пользуются наибольшим спросом — профессиональное обучение, повышение квалификации и трудоустройство. Действует специальная программа реабилитации участников спецоперации и включения их в мирную жизнь. Некоммерческие организации дополняют помощь города своими уникальными и адресными услугами. В плане лечения и реабилитации раненых участников СВО занимает Московский медицинский клинический центр «Вороновское».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru