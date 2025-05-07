Собянин: Москва продолжает поддерживать участников СВО и их семьи

Российская столица продолжит программу помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Такое распоряжение отдал мэр Москвы Сергей Собянин по результатам доклада на эту тему своего заместителя Анастасии Раковой. Она выступила на заседании президиума правительства Москвы.

Столица начала оказывать системную поддержку семьям горожан, которые участвуют в спецоперации, начала в октябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация. С того момента участникам СВО и членам их семей предоставлено более 258 тысяч различных услуг. 1 марта 2023 года в Москве заработал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.