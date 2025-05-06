Собянин присвоил имя сквера Воинской славы зеленой территории в районе Зябликово
6 мая 202513:41
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил название сквера Воинской Славы зеленой территории в столичном районе Зябликово. Об этом градоначальник рассказал в своих соцсетях.
Собянин подчеркнул, что такое имя зеленой территории дали в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.
Сквер располагается около пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru