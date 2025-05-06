Собянин присвоил имя сквера Воинской славы зеленой территории в районе Зябликово

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил название сквера Воинской Славы зеленой территории в столичном районе Зябликово. Об этом градоначальник рассказал в своих соцсетях.

Собянин подчеркнул, что такое имя зеленой территории дали в память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.

Сквер располагается около пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПаркиМоскваСергей Собянин

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