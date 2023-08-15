Собянин: Москва – мировой лидер по темпам улучшения городской среды

За последние годы участие в фестивалях стало для москвичей традицией, констатировал градоначальник.

«Наши фестивали привлекают астрономическую цифру, 65 млн человек в год, гостей и жителей столицы», - сказал мэр.

По его словам, жители столицы уже не понимают, как можно сидеть дома. Город активно живет и развивается, подчеркнул градоначальник.

Мэр обратил внимание, что зимняя активность в Москве не уступает летней. В столице работают лыжные трассы, катки с искусственным льдом и парки, перечислил Собянин.

Градоначальник ранее рассказал о благоустройстве зон отдыха у воды. Власти столицы стараются сделать все возможное, чтобы популярный среди горожан пляжный отдых стал доступнее, отметил мэр.

