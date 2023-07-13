Собянин: За неделю фестиваль «Вкусы России» посетили 1,2 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проходящий в столице фестиваль «Вкусы России» пользуется огромной популярностью, сообщает пресс-служба московского правительства.

По его словам, участие в фестивале принимают более 300 разных брендов из 70 регионов России. Градоначальник выразил надежду, что продукты, представленные в рамках мероприятия, будут доступны и в повседневной жизни.

Собянин отметил, что за прошедшую неделю городские площадки фестиваля «Вкусы России» посетили уже 1,2 млн человек. Он напомнил, что гостей ждут кулинарные, творческие и ремесленные мастер-классы, спортивные состязания, концерты, театральные постановки, кукольные спектакли.

В пресс-службе напомнили, что гастрономический фестиваль «Вкусы России» проходит в Москве в рамках комплексной программы продвижения региональных продуктовых брендов, которая релизуется Минсельхозом РФ по поручению президента Владимира Путина.

