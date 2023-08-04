Собянин рассказал о благоустройстве зон около столичных водоемов

Власти Москвы стараются сделать все возможное, чтобы популярный среди горожан пляжный отдых стал доступнее для горожан, и проводят благоустройство зон у воды. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Так, летом 2023 года была вдвое увеличена зона отдыха с бассейнами на Северном речном вокзале, в Нагатинской пойме создали самую большую в Европе пляжную зону с шестью открытыми бассейнами, в пяти городских парках культуры и на двух фестивальных площадках в разных районах обустроили летние бассейны с подогревом.

«В следующем году рассчитываем запустить еще порядка 10 таких мест отдыха», – отметил Собянин.

Кроме того, в городе продолжается благоустройство традиционных мест отдыха на берегу естественных водоемов. В прошлом году были приведены в порядок более 10 таких территорий, в текущем году планируется завершить в два раза больше проектов. Так, комфортные благоустроенные пространства для отдыха появилось у Большого и Малого Коньковских прудов, в Молжаниновском районе вблизи ул. Синявинская, в сквере на ул. Белозерская.

Собянин также рассказал об обновлении парка «Печатники». Вдоль Москвы-реки по ул. Гурьянова создали удобный прогулочный маршрут, а в самом парке — зоны для занятий спортом, площадки для волейбола и баскетбола, четыре спортплощадки с тренажерами, танцевальную площадку, велодорожку, зону для настольного тенниса, шесть современных детских площадок и две площадки для выгула собак. Также в парке установили более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Кроме того, завершилось благоустройство парка «Каскад Кировоградских прудов», неподалеку от водоемов привели в порядок территорию около Красного пруда. В текущем году продолжаются работы в парке «Долгие пруды», сквере между Западным и Восточным мостами Сходненского канала по ул. Лодочная, на территориях у Черного и Белого озер в Косино-Ухтомском районе.

«Благоустраивая территории у воды, мы создаем новые точки притяжения для жителей районов по всему городу», — подчеркнул Собянин, указав, что проекты стараются учесть потребности горожан всех возрастов.

