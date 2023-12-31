Собянин: Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования белгородцам, чьи родные и близкие погибли и пострадали после теракта в Белгороде.

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«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших», - написал градоначальник в официальном Telegram-канале.

По его словам, московские власти направили в состав группы Минздрава РФ бригаду врачей.

Москву и Белгород связывают тесные братские связи, напомнил Сергей Собянин. По его словам, Москва направит необходимую помощь, чтобы восстановить Белгород.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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