Собянин: Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования белгородцам, чьи родные и близкие погибли и пострадали после теракта в Белгороде.
«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших», - написал градоначальник в официальном Telegram-канале.
По его словам, московские власти направили в состав группы Минздрава РФ бригаду врачей.
Москву и Белгород связывают тесные братские связи, напомнил Сергей Собянин. По его словам, Москва направит необходимую помощь, чтобы восстановить Белгород.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru