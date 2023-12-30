Минобороны: 12 взрослых и два ребенка погибли при обстреле Белгорода

Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми наносились удары. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания ракет с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.

В Минобороны заверили, что с российской стороны последует ответ. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что при обстреле ВСУ повреждения получили порядка 40 гражданских объектов. Ни один военный объект не пострадал.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

