Минобороны: 12 взрослых и два ребенка погибли при обстреле Белгорода
В результате сегодняшнего украинского обстрела Белгорода погибло 12 взрослых и два ребенка, а ранения получили 108 человек, сообщает российское Минобороны.
Отмечается, что российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми наносились удары. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания ракет с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.
В Минобороны заверили, что с российской стороны последует ответ. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что при обстреле ВСУ повреждения получили порядка 40 гражданских объектов. Ни один военный объект не пострадал.
Ранее в МЧС региона сообщили, что в Белгороде огнеборцы ликвидировали все пожары после обстрела объектов гражданской инфраструктуры. По информации МЧС, в службу спасения поступала информация о 10 возгораниях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru