Вирусолог назвал причины, по которым Россия не достигает пика по COVID-19

Пик эпидемии коронавируса в России может быть достигнут через полтора-два месяца.Такой прогноз сделал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.

Ожидания пика коронавируса в России сдвинулись на июнь-июль

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук, эксперт подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Минздрава, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что видит два фактора, из-за которых Россия пока не может достичь пика по заболеваемости.

Специалист отметил, что есть внешний и внутренний фактор. Первый связан с россиянами, которые возвращаются домой из других стран. Даже если они самоизолировались — они заражают своих родных.

Вторая причина связана с гражданами, которые нарушают карантинный режим. «Нарушая безопасный режим, тем самым мы отодвигаем этот пик и возможность уже наконец-то выйти на «плато» , - сказал Зуев.

Кроме того, есть немало людей, у которых заболевание протекает в бессимптомной латентной форме. По словам вирусолога, сейчас врачи пытаются определить, какой процент популяции являются бессимптомными носителями COVID-19, сообщает vm.ru

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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