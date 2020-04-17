Вирусолог назвал причины, по которым Россия не достигает пика по COVID-19
Пик эпидемии коронавируса в России может быть достигнут через полтора-два месяца.Такой прогноз сделал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.
В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук, эксперт подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Минздрава, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что видит два фактора, из-за которых Россия пока не может достичь пика по заболеваемости.
Специалист отметил, что есть внешний и внутренний фактор. Первый связан с россиянами, которые возвращаются домой из других стран. Даже если они самоизолировались — они заражают своих родных.
Вторая причина связана с гражданами, которые нарушают карантинный режим. «Нарушая безопасный режим, тем самым мы отодвигаем этот пик и возможность уже наконец-то выйти на «плато» , - сказал Зуев.
Кроме того, есть немало людей, у которых заболевание протекает в бессимптомной латентной форме. По словам вирусолога, сейчас врачи пытаются определить, какой процент популяции являются бессимптомными носителями COVID-19, сообщает vm.ru
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