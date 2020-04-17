Вирусолог назвал причины, по которым Россия не достигает пика по COVID-19

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук, эксперт подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Минздрава, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что видит два фактора, из-за которых Россия пока не может достичь пика по заболеваемости.



Специалист отметил, что есть внешний и внутренний фактор. Первый связан с россиянами, которые возвращаются домой из других стран. Даже если они самоизолировались — они заражают своих родных.



Вторая причина связана с гражданами, которые нарушают карантинный режим. «Нарушая безопасный режим, тем самым мы отодвигаем этот пик и возможность уже наконец-то выйти на «плато» , - сказал Зуев.



Кроме того, есть немало людей, у которых заболевание протекает в бессимптомной латентной форме. По словам вирусолога, сейчас врачи пытаются определить, какой процент популяции являются бессимптомными носителями COVID-19, сообщает vm.ru

