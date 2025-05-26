Собянин: Каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку

Каждая десятая пара в российской столице выбирает для проведения церемонии бракосочетания необычную локацию. Такую статистику ЗАГС Москвы привел мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что возможность зарегистрировать брак в красивых местах появилась после запуска проекта «Новые адреса счастья».

Молодоженам доступно свыше 30 объектов — от старинных усадеб до современных небоскребов. Ещё три новые площадки начали функционировать в текущем году - усадьба Третьякова, кинопарк «Москино» и пространство «Яуза».