Собянин: Каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку
Каждая десятая пара в российской столице выбирает для проведения церемонии бракосочетания необычную локацию. Такую статистику ЗАГС Москвы привел мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что возможность зарегистрировать брак в красивых местах появилась после запуска проекта «Новые адреса счастья».
Молодоженам доступно свыше 30 объектов — от старинных усадеб до современных небоскребов. Ещё три новые площадки начали функционировать в текущем году - усадьба Третьякова, кинопарк «Москино» и пространство «Яуза».
В списке необычных мест для проведения торжественных церемоний также, в частности, значатся: колесо обозрения «Солнце Москвы», Останкинская телебашня, станция метро «Маяковская», Северный речной вокзал. Есть возможность проведения и тематических бракосочетаний: на лошадях, в Бирюлевском дендропарке.
Как уточнил градоначальник, за шесть лет с момента запуска проекта выездные церемонии регистрации брака проведены более 63 тысяч раз. Кроме того, в традиционных дворцах бракосочетания количество слотов для записи с начала 2025 года увеличено на 20%. В июне после ремонта посетителей снова примет Таганский дворец бракосочетания — один из самых популярных в столице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru