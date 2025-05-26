Собянин: Каждая десятая пара выбирает для свадьбы в Москве необычную площадку

Каждая десятая пара в российской столице выбирает для проведения церемонии бракосочетания необычную локацию. Такую статистику ЗАГС Москвы привел мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что возможность зарегистрировать брак в красивых местах появилась после запуска проекта «Новые адреса счастья».

Молодоженам доступно свыше 30 объектов — от старинных усадеб до современных небоскребов. Ещё три новые площадки начали функционировать в текущем году - усадьба Третьякова, кинопарк «Москино» и пространство «Яуза».

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В списке необычных мест для проведения торжественных церемоний также, в частности, значатся: колесо обозрения «Солнце Москвы», Останкинская телебашня, станция метро «Маяковская», Северный речной вокзал. Есть возможность проведения и тематических бракосочетаний: на лошадях, в Бирюлевском дендропарке.

Как уточнил градоначальник, за шесть лет с момента запуска проекта выездные церемонии регистрации брака проведены более 63 тысяч раз. Кроме того, в традиционных дворцах бракосочетания количество слотов для записи с начала 2025 года увеличено на 20%. В июне после ремонта посетителей снова примет Таганский дворец бракосочетания — один из самых популярных в столице.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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