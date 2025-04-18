ЗАГС назвал средний возраст рожающих женщин в России
Первого ребенка российские женщины рожают ближе к 30 годам, сообщает РИА Новости с ссылкой на данные ЗАГС.
По информации государственных органов, россиянки предпочитают становиться матерями в 29,8 лет. Средний возраст отцов оказался несколько меньше — 29,3 года. Данные приведены за 2025 год, уточняется в публикации.
Всего за первые три месяца года в России родилось 631 597 детей. Пропорция мальчиков и девочек практически одинаковая: 51% и 49% соответственно. Также сообщается, что на свет появились почти 5 тысяч двойняшек.
Ранее сообщалось, что в России снизят налоги для родителей с двумя детьми, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru