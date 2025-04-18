ЗАГС назвал средний возраст рожающих женщин в России

По информации государственных органов, россиянки предпочитают становиться матерями в 29,8 лет. Средний возраст отцов оказался несколько меньше — 29,3 года. Данные приведены за 2025 год, уточняется в публикации.

Всего за первые три месяца года в России родилось 631 597 детей. Пропорция мальчиков и девочек практически одинаковая: 51% и 49% соответственно. Также сообщается, что на свет появились почти 5 тысяч двойняшек.

Ранее сообщалось, что в России снизят налоги для родителей с двумя детьми, напоминает НСН.

