Собянин анонсировал открытие станции метро «Лианозово» уже осенью
1 августа 202309:36
Отделка на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена заканчивается, открытие планируется осенью. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что станция находится в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. По словам Собянина, со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный транспорт.
Мэр подчеркнул, что новый участок салатовой ветки со станциями «Яхромская» и «Физтех» также планируется открыть осенью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: Клещеевка находится под контролем ВС России
- Пушков допустил, что Байдена и Трампа выбьют из президентской гонки в США
- Звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
- В Минобороны Украины признали рост проблемы уклонения от мобилизации в ВСУ
- Володин: Киев торгует украинскими детьми
- Закупки Турции из России в июне снизились до досанкционного уровня
- ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков»
- В Индии 17 человек погибли при падении строительного крана
- Экс-аналитик ЦРУ: Теракты в России ведут к преждевременной смерти Зеленского
- Герасимов проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru