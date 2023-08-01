Собянин анонсировал открытие станции метро «Лианозово» уже осенью

Отделка на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена заканчивается, открытие планируется осенью. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что станция находится в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. По словам Собянина, со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный транспорт.

Мэр подчеркнул, что новый участок салатовой ветки со станциями «Яхромская» и «Физтех» также планируется открыть осенью.

