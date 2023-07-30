Собянин: К запуску МЦД-4 приведем в порядок территорию возле городских вокзалов

«План этого сезона выполнен на 60%», – уточнил градоначальник столицы.

Собянин рассказал о строительстве тротуаров, парковочных карманов и разворотных колец, установке освещения на станциях «Санино», «Крекшино» и «Поклонная».

Цветники и благоустроенная территория появятся у станции МЦД-2 «Трикотажная» - рядом с двумя храмами и стелой. Общественные пространства благоустраивают на станции метро «Нижегородская» в Орехово-Зуевском проезде и на ул. Басовская, Нововладыкинский проезд около московского городского вокзала «Окружная», в Локомотивном проезде. Возле станции метро «Медведково» идет обновление 95-метровой лестницы, соединяющей улицу Широкую и Заревый проезд.

Также Собянин напомнил о благоустройстве вокруг станции Большой кольцевой линии метро «Марьина Роща». Около храма иконы Божией матери «Нечаянная радость» на улице Шереметьевской территорию тоже привели в порядок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте о том, что три района на северо-востоке Москвы – Бутырский, Марфино и Марьина Роща – стали территорией, на которой активно развивается рельсовый электротранспорт. Здесь проживают 172 тыс. москвичей, для которых с открытием новых объектов транспортной инфраструктуры поездки по Московскому центральному кольцу (МЦК) и московским центральным диаметрам (МЦД) стали доступнее, передает «Радиоточка НСН».