Собянин: К запуску МЦД-4 приведем в порядок территорию возле городских вокзалов
Территории около станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) благоустроены на 60%. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«План этого сезона выполнен на 60%», – уточнил градоначальник столицы.
Собянин рассказал о строительстве тротуаров, парковочных карманов и разворотных колец, установке освещения на станциях «Санино», «Крекшино» и «Поклонная».
Цветники и благоустроенная территория появятся у станции МЦД-2 «Трикотажная» - рядом с двумя храмами и стелой. Общественные пространства благоустраивают на станции метро «Нижегородская» в Орехово-Зуевском проезде и на ул. Басовская, Нововладыкинский проезд около московского городского вокзала «Окружная», в Локомотивном проезде. Возле станции метро «Медведково» идет обновление 95-метровой лестницы, соединяющей улицу Широкую и Заревый проезд.
Также Собянин напомнил о благоустройстве вокруг станции Большой кольцевой линии метро «Марьина Роща». Около храма иконы Божией матери «Нечаянная радость» на улице Шереметьевской территорию тоже привели в порядок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте о том, что три района на северо-востоке Москвы – Бутырский, Марфино и Марьина Роща – стали территорией, на которой активно развивается рельсовый электротранспорт. Здесь проживают 172 тыс. москвичей, для которых с открытием новых объектов транспортной инфраструктуры поездки по Московскому центральному кольцу (МЦК) и московским центральным диаметрам (МЦД) стали доступнее, передает «Радиоточка НСН».
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