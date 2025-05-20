В Москве скорректируют стоимость проезда на общественном транспорте

В ведомстве уточнили, что самой выгодной останется разовая поездка по биометрии, стоимость которой составит 63 рубля. Это на 11 рублей дешевле, чем оплачивать проезд банковской картой, и на четыре рубля меньше оплаты по билету «Кошелёк».

Отмечается, что стоимость билетов по тарифу «Кошелёк», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4-6 рублей, а при поездках с использованием нескольких видов транспорта ниболее выгодным останется тариф «90 минут».

«Средства от индексации направляют на улучшении инфраструктуры, строительство и реконструкцию трамвайных линий, обновление подвижного состава в метро и на МЦД, пополнение электробусного парка и развитие удобных способов оплаты проезда», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила предоставлять беременным женщинам льготный или бесплатный проезд на такси, сообщает RT.

