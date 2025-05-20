Медведев фразой из «17 мгновений весны» объяснил недоверие к США

Россия не должна полностью полагаться на обещания иностранных лидеров, включая президента США Дональда Трампа, несмотря на важность диалога и дипломатических контактов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос ТАСС о возможном доверии к американскому лидеру и его способности исполнять договоренности в условиях внешнего давления.

Комментируя ситуацию, Медведев сослался на фразу из советского фильма «Семнадцать мгновений весны», подчеркнув, что «никому верить нельзя».