Медведев фразой из «17 мгновений весны» объяснил недоверие к США
Россия не должна полностью полагаться на обещания иностранных лидеров, включая президента США Дональда Трампа, несмотря на важность диалога и дипломатических контактов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на вопрос ТАСС о возможном доверии к американскому лидеру и его способности исполнять договоренности в условиях внешнего давления.
Комментируя ситуацию, Медведев сослался на фразу из советского фильма «Семнадцать мгновений весны», подчеркнув, что «никому верить нельзя».
Он отметил, что, несмотря на необходимость добрых отношений, доверие должно строиться не на личных заявлениях, а на официальных гарантиях.
Медведев также признал позитивным факт наличия диалога между Москвой и Вашингтоном, но подчеркнул, что любые договоренности должны иметь формально зафиксированную основу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru