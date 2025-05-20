Прощание с Юрием Владимировым пройдет в Большом театре 22 мая

Отпевание народного артиста СССР, педагога-репетитора Большого театра Юрия Владимирова состоится 22 мая в храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТа. Начало церемонии назначено на 11:00.

В тот же день в 14:00 в главном фойе исторического здания Большого театра пройдет церемония прощания. Похоронят артиста на Даниловском кладбище.

Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Владимирову было 83 года. В Большом театре он выступал в качестве ведущего танцовщика и педагога-репетитора. С 1987 года работал с артистами театра, обучая и готовя их к спектаклям.

Юрия Владимирова называли одним из ярких представителей «золотого века» балета. Его творческий путь отмечен рядом наград и победами на престижных международных и российских конкурсах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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