Прощание с Юрием Владимировым пройдет в Большом театре 22 мая

Владимирову было 83 года. В Большом театре он выступал в качестве ведущего танцовщика и педагога-репетитора. С 1987 года работал с артистами театра, обучая и готовя их к спектаклям.

Юрия Владимирова называли одним из ярких представителей «золотого века» балета. Его творческий путь отмечен рядом наград и победами на престижных международных и российских конкурсах, передает «Радиоточка НСН».

