СК возбудил уголовное дело против учредителя «Медузы» Тимченко

Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя интернет-издания «Медуза» (внесено в РФ в реестр иноагентов и признано нежелательной организацией) Галины Тимченко (внесена в РФ в реестр иноагентов).

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Уточняется, что женщина подозревается в организации деятельности нежелательной организации. По данной статье УК РФ максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.

Это не первое разбирательство иноагента с правоохранительными органами России. В мае 2024 года на нее уже составляли административный протокол об участии в нежелательной организации и оштрафовали на 14 тысяч рублей.

Ранее Минюст заявил, что даже инопланетяне могут быть признаны иноагентами, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС
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