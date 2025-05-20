СК возбудил уголовное дело против учредителя «Медузы» Тимченко

Уточняется, что женщина подозревается в организации деятельности нежелательной организации. По данной статье УК РФ максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.

Это не первое разбирательство иноагента с правоохранительными органами России. В мае 2024 года на нее уже составляли административный протокол об участии в нежелательной организации и оштрафовали на 14 тысяч рублей.

Ранее Минюст заявил, что даже инопланетяне могут быть признаны иноагентами, напоминает НСН.

