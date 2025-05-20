СК возбудил уголовное дело против учредителя «Медузы» Тимченко
Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя интернет-издания «Медуза» (внесено в РФ в реестр иноагентов и признано нежелательной организацией) Галины Тимченко (внесена в РФ в реестр иноагентов).
Уточняется, что женщина подозревается в организации деятельности нежелательной организации. По данной статье УК РФ максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.
Это не первое разбирательство иноагента с правоохранительными органами России. В мае 2024 года на нее уже составляли административный протокол об участии в нежелательной организации и оштрафовали на 14 тысяч рублей.
Ранее Минюст заявил, что даже инопланетяне могут быть признаны иноагентами, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru