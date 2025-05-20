США заявили об угрозе со стороны ядерных и космических разработок России

Военно-воздушные силы США сообщили сенату о наращивании Россией стратегических вооружений, включая ядерные и гиперзвуковые комплексы нового поколения, а также о развитии средств космического противодействия, которые, по мнению Вашингтона, представляют потенциальную угрозу для американской безопасности.

В представленном комитету по вооруженным силам докладе утверждается, что Россия активизировала модернизацию своего стратегического и тактического ядерного арсенала. В документе говорится, что особое внимание Москва уделяет разработке гиперзвукового оружия и других высокотехнологичных систем, способных, как утверждается, поражать территорию США.