США заявили об угрозе со стороны ядерных и космических разработок России
Военно-воздушные силы США сообщили сенату о наращивании Россией стратегических вооружений, включая ядерные и гиперзвуковые комплексы нового поколения, а также о развитии средств космического противодействия, которые, по мнению Вашингтона, представляют потенциальную угрозу для американской безопасности.
В представленном комитету по вооруженным силам докладе утверждается, что Россия активизировала модернизацию своего стратегического и тактического ядерного арсенала. В документе говорится, что особое внимание Москва уделяет разработке гиперзвукового оружия и других высокотехнологичных систем, способных, как утверждается, поражать территорию США.
Также в докладе отмечается, что Россия, по оценке американской стороны, ведет работы по созданию и развертыванию целого ряда противоспутниковых средств — от наземных и воздушных до орбитальных. Помимо этого, упоминаются лазерные установки, средства радиоэлектронной борьбы и кибероружие, которые, как утверждается, могут представлять угрозу для объектов военного и двойного назначения в космосе.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и потенциал оборонно-промышленного комплекса находятся на одном из высших уровней в мире. В Кремле при этом подчеркивали, что страна никому не угрожает, но оставляет за собой право реагировать на действия, которые считает опасными для своих интересов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru