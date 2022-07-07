Собянин и Кириенко открыли Российскую креативную неделю в Парке Горького

В ходе встречи градоначальник заявил, что московские власти продолжат оказывать поддержку креативной индустрии города, без которой уже «невозможно представить современную цивилизацию, современный город, современную страну».

По его словам, некоторые меры поддержки уже приняты. Так, в Москве сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов, создается система креативных технопарков.

«Понятно, что мы сегодня находимся - практически все эти отрасли - в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности. Мы будем вас поддерживать», - подчеркнул Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на месте заброшенных территорий столицы построят минимум 14 технопарков, где будут созданы комфортные условия для развития высокотехнологичных производств.

