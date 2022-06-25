Вице-мэр Ефимов: За год резиденты технополиса «Москва» запатентовали 16 новых изобретений
В прошлом году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» получили 16 патентов на изобретения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В их числе новая микроэлектроника, медицинские рентгены и дыхательное оборудование, установки для химических исследований и другая инновационная продукция», - рассказал он.
Так, один из резидентов запатентовал беспроводной радиомаяк для мониторинга работы сотрудников топливно-энергетического комплекса, нефтехимических и газохимических предприятий, а также горнодобывающей промышленности.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что большую часть патентов в прошлом году получили предприятия кластера высокотехнологичных производств ОЭЗ Москвы – в среднем резиденты ежегодно заявляют о 15-20 новых изобретениях.
Со своей стороны генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев подчеркнул, что наряду с патентами в ОЭЗ Москвы регистрировали и другие результаты интеллектуальной деятельности - новые топологии микросхем, собственное программное обеспечение и ноу-хау.
«Инновационная деятельность – одна из ключевых составляющих активности компаний ОЭЗ, которые могут благодаря современной инфраструктуре и удобной логистике сосредоточиться на изобретательстве. Суммарно в 2021 году резиденты столичной особой экономической зоны зафиксировали 67 новых результатов интеллектуальной деятельности», – сказал он.
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