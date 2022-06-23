Вице-мэр Ефимов: 14 технопарков появится в индустриальных кварталах Москвы

На месте заброшенных территорий столицы построят минимум 14 технопарков, где будут созданы комфортные условия для развития высокотехнологичных производств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект “Индустриальные кварталы” позволит в ближайшие 10-15 лет не только преобразовать заброшенные и неэффективно используемые территории столицы, но и создать на этих площадках необходимые городу инновационные промышленные производства», – рассказал Ефимов.

По его словам, технопарки разместятся в семи округах Москвы, где высокотехнологичные предприятия предоставят новые рабочие места ученым, инженерам и другим высококвалифицированным специалистам.

«По четыре технопарка появится на западе и севере столицы, два на юго-западе, по одному – в Зеленограде, а также в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах», – сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и заброшенных земельных участков в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, в результате в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

