Собянин и Кадыров стали самыми популярными главами регионов

По данным Центра, социальными сетями в России так или иначе пользуются 70 миллионов человек — 48% всего населения страны, отмечает Ura.ru. В основном записи о руководителях регионов встречаются во «ВКонтакте» (33,41%), «Одноклассниках» (23,58%) и на Facebook (17,09%). Причём отрицательных постов в адрес губернаторов в 4,5 раза больше, чем положительных.

Лидерами по доле негативных сообщений стали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (28,57%), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (28,21%) и руководитель Хакасии Валентин Коновалов (24,11%).

Больше всего позитивных записей собрали губернатор Чукотки Роман Копин (13,06%), глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков (11,14%) и губернатор Тамбовской области Александр Никитин (10,72%).

