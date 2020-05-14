Собянин и Кадыров стали самыми популярными главами регионов
Мэр российской столицы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров стали самыми упоминаемыми в сети руководителями регионов за апрель. Замыкает тройку лидеров губернатор Московской области Андрей Воробьев. Статистику обобщил Центр политической конъюнктуры.
Всего в течение второго весеннего месяца пользователи отечественных соцсетей опубликовали 2,89 миллиона постов с упоминанием глав российских регионов. Собянин, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавирусной инфекции, лидирует с большим отрывом – его упоминали в 1,15 млн сообщений. Кадыров - 110 тысяч упоминаний, Воробьёв - 103 тысячи.
По данным Центра, социальными сетями в России так или иначе пользуются 70 миллионов человек — 48% всего населения страны, отмечает Ura.ru. В основном записи о руководителях регионов встречаются во «ВКонтакте» (33,41%), «Одноклассниках» (23,58%) и на Facebook (17,09%). Причём отрицательных постов в адрес губернаторов в 4,5 раза больше, чем положительных.
Лидерами по доле негативных сообщений стали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (28,57%), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (28,21%) и руководитель Хакасии Валентин Коновалов (24,11%).
Больше всего позитивных записей собрали губернатор Чукотки Роман Копин (13,06%), глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков (11,14%) и губернатор Тамбовской области Александр Никитин (10,72%).
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