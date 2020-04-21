За что россиян сажают, за то Кадырову - ничего. Правозащитник удивлён

Возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его угроз корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной потребовали от Следственного комитета России более ста правозащитников, политиков и деятелей культуры. Поводом для резких высказываний Кадырова в ее адрес стал материал о том, как в республике борются с коронавирусом.

Обращение в адрес СКР подписали писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова, мультипликатор Гарри Бардин, а также председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов.

Председатель «Комитета против пыток», член Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в эфире НСН рассказал, какой будет реакция СКР.