За что россиян сажают, за то Кадырову - ничего. Правозащитник удивлён
Председатель «Комитета против пыток» в эфире НСН рассказал, какой будет реакция СКР на требование общественности возбудить дело против главы Чечни.
Возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его угроз корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной потребовали от Следственного комитета России более ста правозащитников, политиков и деятелей культуры. Поводом для резких высказываний Кадырова в ее адрес стал материал о том, как в республике борются с коронавирусом.
Обращение в адрес СКР подписали писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова, мультипликатор Гарри Бардин, а также председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов.
Председатель «Комитета против пыток», член Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин в эфире НСН рассказал, какой будет реакция СКР.
«Могу сказать за себя. Я это заявление подписал. Оно сегодня отправлено, завтра, так понимаю, будет на столах у главы СКР Бастрыкина и генпрокурора Краснова. Ничего по поводу этого заявления не жду: о Кадырове и его безобразиях оно у меня уже третье или четвертое по счету. Каждый раз я указываю на очевидные, на мой взгляд, признаки преступления в сказанном Рамзаном Ахматовичем, и там каждый раз одна реакция: Генеральная прокуратура и руководство Следственного комитета не видят оснований проводить какую-либо проверку силами центрального аппарата. Они это спускают на уровень Северо-Кавказского федерального округа, округ спускает это на уровень республики, республиканские прокуратура и следственный комитет поручают это конкретным следователям. И они дрожащей рукой пишут, что «в высказываниях глубокоуважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова никаких признаков преступления не усматривается», что он «замечательный руководитель, радеет о народе, просто слегка эмоциональный». Потом то же самое повторяет пресс-секретарь Путина Песков», - отметил правозащитник.
Он напомнил, что России за «гораздо менее резкие высказывания где-нибудь в фейсбуке людей в тюрьму сажают».
«А когда такие вещи говорит руководитель региона, причем не просто у себя в инстаграме или фейсбуке, где тоже сотни тысяч если не миллионы подписчиков, но повторяет это на республиканском телевидении, на совещаниях, которые транслируются на республиканском телевидении и ретранслируются на всю Россию. И ничего. Более того, эти его призывы приводят к тому, что действительно совершаются погромы, поджоги, людей из домов выселяют, организации правозащитные громят, людей калечат. Но эти высказывания повторяются снова, он не просто угрожает, он ставит ультиматумы. И федеральному правительству тоже, ФСБ. Думаю, так же будет и в этот раз. Но мы вопрос о его уголовной ответственности будем ставить снова и снова» - подчеркнул Каляпин.
Напомним, на прошлой неделе недовольство Рамзана Кадырова вызвала опубликованная в «Новой газете» статья журналистки Елены Милашиной «Смерть от коронавируса - меньшее зло», в которой утверждается, что в Чечне зараженных коронавирусом приравняли к террористам, из-за чего «жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».
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