Собянин: Городской сервис «Вывоз ненужных вещей» стал популярным у москвичей

Градоначальник напомнил, что сервис работает почти полтора года. За это время с его помощью утилизировали более тысячи тонн крупногабаритных предметов, уточнил Собянин.

По его словам, сначала на утилизацию брали бытовую технику, ванны и автомобили. Полгода назад в список добавили мебель и оконные рамы.

Большинство предметов вывозят бесплатно. В заявке можно указать несколько ненужных вещей, отметил мэр.

«Сервис популярен у москвичей. Важно, что все предметы отправляются либо на переработку, либо на утилизацию», - добавил градоначальник.

Собянин ранее сообщил о комплексном развитии территории промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе.

