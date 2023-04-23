Собянин: Городской сервис «Вывоз ненужных вещей» стал популярным у москвичей
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о результатах работы сервиса «Вывоз ненужных вещей».
Градоначальник напомнил, что сервис работает почти полтора года. За это время с его помощью утилизировали более тысячи тонн крупногабаритных предметов, уточнил Собянин.
По его словам, сначала на утилизацию брали бытовую технику, ванны и автомобили. Полгода назад в список добавили мебель и оконные рамы.
Большинство предметов вывозят бесплатно. В заявке можно указать несколько ненужных вещей, отметил мэр.
«Сервис популярен у москвичей. Важно, что все предметы отправляются либо на переработку, либо на утилизацию», - добавил градоначальник.
Собянин ранее сообщил о комплексном развитии территории промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе.
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