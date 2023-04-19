Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Серп и Молот»
В Москве утвердили проект комплексного развития территории, части промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, вместо устаревших складов и автосервисов будут возведены объекты общественно-делового назначения, в том числе «офисные здания, магазины, кафе и так далее».
«Реорганизация коснется территории площадью 1,7 га рядом с пересечением Перовского проезда и ул. Подъёмная, будет создано порядка 1,5 тысячи рабочих мест», - написал градоначальник.
Он добавил, что в настоящее время в Москве активно реализуются 29 проектов комплексного развития территорий, общая площадь которых более 392 га.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что рядом с ТПУ «Свиблово» создадут пешеходную зону, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru