Собянин рассказал, как городская «Фабрика дизайна» помогает российским компаниям в условиях санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации дизайнерских решений в рамках столичного проекта «Фабрика дизайна». Об этом он сообщил в своем в своем Telegram-канале.

Проект стартовал в 2022 году. Он был создан, чтобы помочь российским компаниям в условиях санкций разрабатывать собственную эстетичную продукцию. Помощь дизайнеров потребовалась производителям промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и так далее.

«Агентство креативных индустрий провело в прошлом году первый конкурс на разработку дизайна для компаний из 68 регионов страны. По результатам производители заключили больше 20 соглашений о сотрудничестве с дизайнерами», - написал Сергей Собянин.



По словам мэра, агенство сотрудничает не только с победителями конкурса. Например, Юлия Короткова, не дойдя до финала, работает со столичной компанией из особой экономической зоны «Технополис Москва» «Научные развлечения». Лейсан Гатауллина, которая входит в число победителей, создала для питерской компании дизайн зоны для переодевания в детском саду.

Мэр столицы напомнил о начале заявочной кампании от предприятий на участие в новых треках конкурса промышленного дизайна «Фабрика дизайна 2.0». Она начнется 24 апреля.

