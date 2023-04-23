Собянин рассказал, как городская «Фабрика дизайна» помогает российским компаниям в условиях санкций
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации дизайнерских решений в рамках столичного проекта «Фабрика дизайна». Об этом он сообщил в своем в своем Telegram-канале.
Проект стартовал в 2022 году. Он был создан, чтобы помочь российским компаниям в условиях санкций разрабатывать собственную эстетичную продукцию. Помощь дизайнеров потребовалась производителям промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и так далее.
«Агентство креативных индустрий провело в прошлом году первый конкурс на разработку дизайна для компаний из 68 регионов страны. По результатам производители заключили больше 20 соглашений о сотрудничестве с дизайнерами», - написал Сергей Собянин.
По словам мэра, агенство сотрудничает не только с победителями конкурса. Например, Юлия Короткова, не дойдя до финала, работает со столичной компанией из особой экономической зоны «Технополис Москва» «Научные развлечения». Лейсан Гатауллина, которая входит в число победителей, создала для питерской компании дизайн зоны для переодевания в детском саду.
Мэр столицы напомнил о начале заявочной кампании от предприятий на участие в новых треках конкурса промышленного дизайна «Фабрика дизайна 2.0». Она начнется 24 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru