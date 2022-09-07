Собянин: Городской конкурс «Московские мастера» привлёк более 20 тысяч участников
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в юбилейном 25-м городском конкурсе «Московские мастера» приняли участие более 20 тысяч «представителей самых востребованных и актуальных профессий столицы».
По его словам, своё мастерство в рамках конкурса продемонстрировали «строители, электросварщики и токари, машинисты метро и водители трамваев, повара и медицинские работники».
Отмечается, что финалистами стали как опытные специалисты, так и те, кто только начинает свой трудовой путь. Например, впервые за восемь лет работы участие в конкурсе принял сварщик «Мосгаза» Евгений Расторгуев, который в итоге стал победителем.
«Поздравляю всех финалистов. Москве нужны настоящие профессионалы в разных областях. На вас будут равняться ваши коллеги и молодёжь. Желаю новых успехов в работе!», - написал Собянин.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что стартовал приём заявок на конкурс грантов «Москва – добрый город» 2022 для социально ориентированных некоммерческих организаций.
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