Собянин: Городской конкурс «Московские мастера» привлёк более 20 тысяч участников

По его словам, своё мастерство в рамках конкурса продемонстрировали «строители, электросварщики и токари, машинисты метро и водители трамваев, повара и медицинские работники».

Отмечается, что финалистами стали как опытные специалисты, так и те, кто только начинает свой трудовой путь. Например, впервые за восемь лет работы участие в конкурсе принял сварщик «Мосгаза» Евгений Расторгуев, который в итоге стал победителем.

«Поздравляю всех финалистов. Москве нужны настоящие профессионалы в разных областях. На вас будут равняться ваши коллеги и молодёжь. Желаю новых успехов в работе!», - написал Собянин.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что стартовал приём заявок на конкурс грантов «Москва – добрый город» 2022 для социально ориентированных некоммерческих организаций.

