Вице-мэр Ракова: Начался прием заявок на конкурс грантов «Москва – добрый город»
Стартовал прием заявок на конкурс грантов «Москва – добрый город» 2022 для социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что подать заявку можно до 30 сентября, победителей объявят 1 декабря, общий объем финансовой поддержки ежегодно составляет 400 млн рублей.
«Благодаря инициативам, поддержанным в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город», необходимую помощь уже получили свыше 50 тысяч москвичей, а за три года проведения конкурса победителями стали 374 некоммерческие организации», - рассказала Ракова.
Она отметила, что конкурс проходит в четвертый раз, ежегодно условия становятся прозрачнее и понятнее. В этом году было выбрано семь приоритетных для города направлений. Среди них проекты, нацеленные на сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, помощь многодетным семьям, развитие культуры благотворительности и другие.
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