Собянин выделил грант на поддержку XVI конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта Российскому книжному союзу на поддержку XVI конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.
Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» проводится с 2007 года, его цели — популяризация книги и чтения, продвижение книжной продукции, стимулирование внедрения современных форм и методов книготорговли и повышение престижа труда в этой сфере.
Принять участие в конкурсе могут коллективы предприятий розничной торговли, в том электронной, всех форм собственности, реализующие книжную продукцию в Москве не менее шести месяцев. При этом предприятие должно быть стационарным (или постоянно действующей электронной торговой площадкой), иметь обособленное помещение площадью не менее 10 кв. м (либо специализированный раздел сайта), не менее 50% общей площади торгового зала должно быть занято книгами, для электронных ресурсов доля книг в общем товарообороте должна составлять не менее 50%. Кроме того, в оформлении магазина необходимы опознавательные знаки, относящие его к предприятиям книжной торговли, и продажа книг должна осуществляться в розницу.
Конкурс на лучший книжный проводится в номинациях «Лучший книжный магазин общего профиля», «Лучший специализированный книжный магазин», «Лучший специалист книжной торговли». Предприятия соревнуются в группах, формируемых в зависимости от объема годового товарооборота: более 50 млн рублей, 10-50 млн, до 10 млн.
В номинации «Лучший специалист книжной торговли» выберут победителей в группах «Лучший руководитель» (управляющие, заведующие магазинами, заместители, руководители высшего звена), «Лучший специалист» (бренд-менеджеры, менеджеры по закупкам, PR- и IT-специалисты и другие), «Лучший продавец».
Конкурс состоит из двух этапов: сбора заявок и так называемого контроля качества с использованием методов социологических исследований (опроса покупателей, desk research, контрольной закупки). Победителей определит конкурсная комиссия,утвержденная департаментом средств массовой информации и рекламы Москвы.
XVI конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдет в октябре-ноябре текущего года.
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