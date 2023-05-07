Собянин: Главархив Москвы опубликовал новые материалы для поиска предков в онлайн-сервисе «Моя семья»

По словам градоначальника, публикации помогут москвичам разыскать имена предков, определить род их занятий.

«Жители столицы хотят исследовать историю своей семьи, и наша задача - дать им необходимую информацию», - написал Собянин.



Мэр напомнил, что специальный сервис стал доступен москвичам в конце 2020 года. Он постоянно пополняется. Есть и уникальные документы. Например, список абонентов Московской телефонной сети 1895 года - фактически первая телефонная книга столицы.

Собянин отметил особую ценность справочников XVIII века, которые содержат путеводители с краткими историческими и статистическими сведениями о столице и ее жителях. А в справочниках «Адрес-календарь» есть перечнь государственных, религиозных, благотворительных учреждений, учебных заведений со списками всех служащих и адресами.

