Собянин: Главархив Москвы опубликовал новые материалы для поиска предков в онлайн-сервисе «Моя семья»
Более 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе «Моя семья» разместило Главное архивное управление столицы (Главархив). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, публикации помогут москвичам разыскать имена предков, определить род их занятий.
«Жители столицы хотят исследовать историю своей семьи, и наша задача - дать им необходимую информацию», - написал Собянин.
Мэр напомнил, что специальный сервис стал доступен москвичам в конце 2020 года. Он постоянно пополняется. Есть и уникальные документы. Например, список абонентов Московской телефонной сети 1895 года - фактически первая телефонная книга столицы.
Собянин отметил особую ценность справочников XVIII века, которые содержат путеводители с краткими историческими и статистическими сведениями о столице и ее жителях. А в справочниках «Адрес-календарь» есть перечнь государственных, религиозных, благотворительных учреждений, учебных заведений со списками всех служащих и адресами.
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