Собянин: Ко Дню Победы в столице установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ

В Москве перед 9 Мая появились указатели с QR-кодами. Они рассказывают о героях Великой Отечественной войны. Всего в столице установлено 10 таких указателей и 87 информационных полей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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Благодаря чтению QR-кодов модно узнать о подвигах героев, изучить страницу с фотографиями и историями жизни.

«QR-код подскажет и кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои ВОВ», - написал Сергей Собянин.

Историко-патриотическую навигацию в Москве создали в 2020 году - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2023 году на улицах столицы установят 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами, посвященными также знаковым событиям в истории страны.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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