Собянин: Ко Дню Победы в столице установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
В Москве перед 9 Мая появились указатели с QR-кодами. Они рассказывают о героях Великой Отечественной войны. Всего в столице установлено 10 таких указателей и 87 информационных полей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Благодаря чтению QR-кодов модно узнать о подвигах героев, изучить страницу с фотографиями и историями жизни.
«QR-код подскажет и кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои ВОВ», - написал Сергей Собянин.
Историко-патриотическую навигацию в Москве создали в 2020 году - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2023 году на улицах столицы установят 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами, посвященными также знаковым событиям в истории страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 281 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 612 / сут.
- Минобороны РФ: В Россию из плена вернули троих военных летчиков
- «Спланированный теракт». В России за покушение на писателя и политика обещают возмездие
- В Нижегородской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
- В Белгороде рассказали о подробностях обстрела Шебекино
- Пригожин связался с «Ахмат» для передачи позиций в Бахмуте
- Раненого Прилепина везут в Москву?
- Пригожин снова заявил о «снарядном голоде»
- СМИ: В результате взрыва ранен писатель Захар Прилепин
- Медведев предупредил о возможности создания «четвертого рейха»
- Вячеслав Гладков: При обстреле города Шебекино есть пострадавший
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru