Собянин: Ко Дню Победы в столице установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ

Благодаря чтению QR-кодов модно узнать о подвигах героев, изучить страницу с фотографиями и историями жизни.

«QR-код подскажет и кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои ВОВ», - написал Сергей Собянин.

Историко-патриотическую навигацию в Москве создали в 2020 году - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 2023 году на улицах столицы установят 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами, посвященными также знаковым событиям в истории страны.

