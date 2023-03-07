Собянин: Флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов

По его словам, в таких центрах оказывают экстренную помощь по новому стандарту и в полном объёме - при необходимости пациента из кареты «скорой помощи» сразу доставят в шоковую реанимацию или операционную.

Градоначальник уточнил, что у центра есть вертолётная площадка, медтехника последнего поколения, а также девять операционных, в том числе две гибридных, где одновременно могут работать врачи разных направлений.

«Помимо этого, запланировано открытие ещё четырех центров... В итоге будет шесть корпусов в разных округах столицы, каждый сможет принимать порядка 200 неотложных пациентов в день», - добавил мэр.

Ранее Собянин заявил об открытии в Дмитровском районе Москвы детско-взрослой поликлиники, которая сможет обслуживать 66 тысяч жителей столицы, сообщает НСН.

