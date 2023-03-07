Собянин: Московские медики провели свыше 10 тыс операций в Донецке и Луганске
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские врачи провели более 10 тысяч операций на территории Донецка и Луганска, сообщает пресс-служба столичного правительства.
На встрече с женщинами-врачами и медсёстрами, участвующими в оказании помощи детям на новых территориях России, которая прошла в филиале №1 городской поликлиники №8, он отметил, что также столичные врачи провели на территории Луганской народной республики профилактический осмотр около шести тысяч несовершеннолетних.
Он отметил, что во время пандемии женщины-медики, рискуя своей жизнью, «спасли сотни жизней москвичей».
«И сейчас во время специальной военной операции мы по договору с Луганском и Донецком помогаем жителям этих областей, участникам СВО, тем, кто получил ранения», - сказал Собянин.
В пресс-службе добавили, что в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года на территории ЛНР посменно работали врачи и медсёстры из 18 медицинских организаций Москвы.
Ранее Собянин заявил об открытии в Москве госпиталя для участников специальной военной операции, гражданских служащих, в том числе командированных, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий, сообщает RT.
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