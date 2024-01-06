Собянин: Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» посетили 260 тыс человек
Гостями фестиваля «Усадьбы Москвы. Зима» стали 260 тыс. человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
В этом году в фестивале участвуют 15 усадеб, расположенныхв историческом центре Москвы и за городом. С 22 декабря по 8 января в них состоялось более 400 просветительских, музыкальных, культурных, развлекательных, спортивных мероприятий. Собянин напомнил о костюмированных балах-маскарадах, лекциях, квестах для детей и экскурсиях для взрослых.
В исторических особняках состоялись выступления модных диджеев, музыкантов и актеров, которые объединили традиции и современную культуру.
По словам мэра, московские усадьбы во время фестиваля посетили 260 тыс. человек. Гости подписали более 46 тыс. открыток и выпили около 20 тыс. литров чая.
«Уверен, что фестиваль «Усадьбы Москвы» станет еще одной хорошей традицией нашего города», – считает Собянин.
Заключительный музыкальный эксперимент фестиваля состоится 8 января в Екатерининском парке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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