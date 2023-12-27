Собянин: Усадьбу Шубиных отреставрируют по программе «1 рубль за метр в год»
Реставрацию городской усадьбы Шубиных на улице Малая Дмитровка в Москве проведут по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города указал, что в ноябре инвестор арендовал часть усадьбы по программе сохранения объектов культурного наследия.
«В рамках нее инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Другие помещения усадьбы находятся в частной собственности. Однако по условиям договора ее фасады отреставрируют целиком.
Собянин напомнил, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» работает в Москве более 10 лет. Этот механизм преображает город, в то же время бизнес может использовать недвижимость по символической цене.
«По льготной программе ... завершены реставрационные работы уже на 22 объектах культурного наследия», – добавил мэр.
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