Собянин: Усадьбу Шубиных отреставрируют по программе «1 рубль за метр в год»

Реставрацию городской усадьбы Шубиных на улице Малая Дмитровка в Москве проведут по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города указал, что в ноябре инвестор арендовал часть усадьбы по программе сохранения объектов культурного наследия.

«В рамках нее инвестор получит льготную ставку аренды с условием восстановления постройки», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Другие помещения усадьбы находятся в частной собственности. Однако по условиям договора ее фасады отреставрируют целиком.

Собянин напомнил, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» работает в Москве более 10 лет. Этот механизм преображает город, в то же время бизнес может использовать недвижимость по символической цене.

«По льготной программе ... завершены реставрационные работы уже на 22 объектах культурного наследия», – добавил мэр.

