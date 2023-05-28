Собянин: Этим летом москвичи смогут бесплатно привить собак от бешенства на площадках для выгула

На столичных площадках для выгула собак будут работать более 120 пунктов бесплатной вакцинации домашних животных, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Россиянам объяснили, как кличка влияет на питомца

Градоначальник отметил, что найти ближайшую к дому точку можно будет в одном из разделов спецпроекта «Как стать суперхозяином». Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

«Узнать прививочный пункт легко - это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом», - сообщил мэр.

Москвичи могут бесплатно привить домашнего питомца в любой государственной ветеринарной клинике. В текущем году вакцинацию прошли уже более 200 тысяч животных, уточнил Собянин.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о запуске павильонов «Здоровая Москва» в 2023 году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СобакиДомашние ЖивотныеМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры