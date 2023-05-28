Собянин: Этим летом москвичи смогут бесплатно привить собак от бешенства на площадках для выгула
На столичных площадках для выгула собак будут работать более 120 пунктов бесплатной вакцинации домашних животных, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что найти ближайшую к дому точку можно будет в одном из разделов спецпроекта «Как стать суперхозяином». Предварительная запись на вакцинацию не требуется.
«Узнать прививочный пункт легко - это синяя фирменная палатка Государственной ветеринарной службы. В ТиНАО для организации выездных пунктов используют спецавтомобили с тем же логотипом», - сообщил мэр.
Москвичи могут бесплатно привить домашнего питомца в любой государственной ветеринарной клинике. В текущем году вакцинацию прошли уже более 200 тысяч животных, уточнил Собянин.
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