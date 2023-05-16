Анастасия Ракова рассказала подробности о запуске «Здоровой Москвы» в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте проекта «Здоровая Москва» в текущем году, павильоны здоровья сохранили полюбившиеся москвичам удобство и скорость, комфортный режим работы, уют, отзывчивость персонала и профессионализм врачей. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект стартовал в 2019 году, за прошедшие годы павильоны посетили более миллиона раз.

«Мы сохранили все полюбившиеся жителям города возможности: это все так же удобно, быстро, бесплатно, без записи, по комфортному графику работы, в павильонах уютно и работает отзывчивый персонал, а прием ведут квалифицированные врачи. <...> Мы разместили павильоны здоровья прямо в парках — там, где ежедневно бывают тысячи людей утром, днём и вечером. Пройти обследование можно по пути на работу, во время прогулки, в конце спортивной пробежки или гуляя с собакой», — подчеркнула Ракова.

Всего за час в павильоне можно проверить ключевые показатели здоровья, выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, проконсультироваться со специалистами. Проект «Здоровая Москва» способствует выявлению на ранних стадиях различных заболеваний, от болезней сердца до онкологии. Кроме того, инициатива меняет паттерн поведения горожан: почти каждый пятый посетитель павильонов в 2022 году пришел на проверку повторно.

В программу обследований включены самые информативные исследования, которые с наибольшей вероятностью укажут на развитие заболеваний. Если по итогам исследования будут выявлены отклонения, пациенту проведут дополнительные обследования в павильоне либо направят к специалисту в другое медучреждение.

Пройти комплексное обследование «Здоровой Москвы» может любой горожанин, при себе необходимо иметь московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

