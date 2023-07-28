Собянин: Электронные услуги избавляют москвичей от бумажной волокиты

Цифровые сервисы за последние шесть месяцев избавили жителей российской столицы от необходимости собирать и предоставлять в ведомства около 105 миллионов документов в бумажном виде. Такую статистику обнародовал на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркну, что сегодня столица РФ стала один из лидеров в мире по объему городских цифровых сервисов. Как напомнил Собянин, с 2011 года в мегаполисе функционирует базовый регистр. Он представляет собой систему взаимодействия между ведомствами, которая обеспечивает предоставление государственных услуг гражданам.

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Эта электронная база аккумулирует свыше 400 видов документов – от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие наиболее интенсивно развивается в сферах оказания социальных услуг и жилищно-коммунального хозяйства.

В списке ключевых онлайн-проектов Москвы – «Цифровой двойник города», «Электронный дом», «Московская электронная школа», «Наш город», «Активный гражданин», «ЕМИАС». Согласно официальной статистики, в 2022 году система mos.ru оказала 650 миллионов госуслуг.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СобянинГосуслугиМосква

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