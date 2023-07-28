Собянин: Электронные услуги избавляют москвичей от бумажной волокиты

Цифровые сервисы за последние шесть месяцев избавили жителей российской столицы от необходимости собирать и предоставлять в ведомства около 105 миллионов документов в бумажном виде. Такую статистику обнародовал на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркну, что сегодня столица РФ стала один из лидеров в мире по объему городских цифровых сервисов. Как напомнил Собянин, с 2011 года в мегаполисе функционирует базовый регистр. Он представляет собой систему взаимодействия между ведомствами, которая обеспечивает предоставление государственных услуг гражданам.