«Освобождает время»: Преподаватель ВШЭ Абелюк назвала плюсы электронных дипломов

«Положительно отношусь к распространению всего электронного и возможности, которую дает интернет. Это освобождает время человека от лишних поездок и формальностей. Это большой плюс. На счет контроля… Боюсь, что аттестат можно будет подделать при умении в любом случае», - сказала Абелюк.

В свою очередь заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью НСН рассказал, что те школы, которые выдают электронные аттестаты, осталвяют за собой право дублировать аттесты в бумажном виде. Ямбург отметил, что вручение диплома – это торжественная часть и определенный ритуал.

«Отношусь к этому спокойно. Уже во многом перешли на цифру. Хотя, как директор школы, буду дублировать. Нет ничего торжественней, как то, что мы вручаем этот диплом, про каждого рассказываем. Много красных дипломов… Это определенный ритуал. А кому-то будет удобнее так. Не думаю, что это что-то судьбоносное. Не должно быть казенщины», - сказал Ямбург.

Так, ожидается, что отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг, сообщает «Радиоточка НСН».

