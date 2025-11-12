Сергей Собянин объявил о запуске первого Московского трамвайного диаметра

По его словам, фактически трамвайные диаметры станут линиями наземного метро. Проходить они будут через центр Москвы, связывая между собой отдаленные районы. Благодаря этому добраться до многих мест на трамвае можно будет быстрее, чем на метро.

Градоначальник уточнил, что первый МТД соединит 13 районов столицы, четыре железнодорожных вокзала и 24 станции рельсового каркаса.

«Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируем запустить весной. Он соединит метро «Чертановская» со станцией «Новогиреево» МЦД-4», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в 2026 году в Москве на обновление общественного транспорта планируют направить 122,6 млрд рублей, что позволит закупить электробусы, автобусы, трамваи, вагоны метро нового поколения, пригородные поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

