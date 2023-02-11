Собянин: Доверие к номеру «112» среди москвичей выросло в 75 раз
Доверие к столичной «Службе 112» у москвичей за десять лет ее работы выросло в 75 раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«За 10 лет работы службы к ней значительно возросло доверие москвичей. Мы фиксируем, что обращений за помощью по единому номеру 112 стало в 75 раз больше - в прошлом году горожане обратились по нему свыше 6 млн раз, а в 2012 году таких звонков было всего 80 тысяч», - написал Сергей Собянин.
По данным мэра, штат операторов московской «Службы 112» был расширен вдвое - с 65 до 125 специалистов в смену. Это позволило сократить время ожидания ответа на линии до шести секунд. Всего на прием, обработку и направление информации у оператора службы сейчас уходит около полтора минут.
«Служба 112» объединяет более 230 столичных служб и системы 112 соседних Калужской и Московской областей.Мэр столицы напомнил, что на единый номер 112 можно позвонить или отправить на него SMS-сообщение.Также принимаются сигналы от системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
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