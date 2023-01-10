Москва усиливает помощь бездомным в холода

Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки интенсифицировал помощь бездомным гражданам в российской столице в условиях сильных морозов. Об этом заявила заместитель главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина.

По словам столичной чиновницы, в разных районах мегаполиса открыты стационарные пункты обогрева, в районе вокзалов круглосуточно дежурят теплые автобусы. Кроме того, сотрудники Мобильной службы помощи бездомным «Социальный патруль» помогают любому желающему добраться до Центра социальной адаптации, чтобы переночевать.

По словам Шалыгиной, Москва системно оказывает помощь бездомным, особенно зимой. С бездомными, которые ранее были жителями столицы, проводится работа по ресоциализации. Главная цель – помочь человеку вернуться с улицы для нормальной жизни. За 2022 год сотрудники Центра сумели вернуть в общество около 160 подопечных.